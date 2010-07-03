Два человека пострадали в ДТП со скорой в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись на западе Москвы. В результате ДТП травмы получили два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной госавтоинспекции.

Авария произошла возле дома №2 на Карамышевской набережной. В какой машине находились пострадавшие, не уточняется.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в столичном районе Головинский грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами аварии стали 2 человека, еще один пострадал.