СК проверит данные о попытке незаконно вселиться к пенсионеру в Москве

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что несколько граждан пытаются незаконно вселиться в квартиру к пенсионеру в Москве, сообщает ТАСС.
Сюжет показали в эфире одного из федеральных каналов. В нем рассказывалось, что в квартиру пожилого мужчины на Дмитровском шоссе, живущего вместе с дочкой и внучкой, насильственно пытаются заселиться некие граждане, якобы выкупившие долю в этой квартире.
В сюжете сообщается, что решение суда по вселению в квартиру не принято, и действия граждан незаконны. При этом пенсионеру и его семье угрожают и вымогают "баснословные деньги" за выкуп доли в квартире.
Следователям предстоит дать всестороннюю правовую оценку возможным мошенническим действиям и принять обоснованное процессуальное решение.
Ранее в Подмосковье сотрудники полиции задержали двух женщин, которые похищали у пенсионеров деньги и ценности. Злоумышленницы представлялись сотрудницами медицинской организации.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.