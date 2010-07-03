СК проверит данные о попытке незаконно вселиться к пенсионеру в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что несколько граждан пытаются незаконно вселиться в квартиру к пенсионеру в Москве, сообщает ТАСС.

Сюжет показали в эфире одного из федеральных каналов. В нем рассказывалось, что в квартиру пожилого мужчины на Дмитровском шоссе, живущего вместе с дочкой и внучкой, насильственно пытаются заселиться некие граждане, якобы выкупившие долю в этой квартире.

В сюжете сообщается, что решение суда по вселению в квартиру не принято, и действия граждан незаконны. При этом пенсионеру и его семье угрожают и вымогают "баснословные деньги" за выкуп доли в квартире.

Следователям предстоит дать всестороннюю правовую оценку возможным мошенническим действиям и принять обоснованное процессуальное решение.

Ранее в Подмосковье сотрудники полиции задержали двух женщин, которые похищали у пенсионеров деньги и ценности. Злоумышленницы представлялись сотрудницами медицинской организации.