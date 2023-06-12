Спасатели вызволили из пещеры в Башкирии девушку, упавшую с шестиметровой высоты

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Спасатели МЧС России вызволили из пещеры в Гафурийском районе в Башкирии девушку, сорвавшуюся с шестиметровой высоты. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления ведомства.

"Спасатель МЧС России, находящийся по счастливой случайности внутри пещеры, сообщил коллегам, что 23-летняя девушка сорвалась с шестиметровой высоты и получила травму головы и таза", – говорится в сообщении.

Девушка находилась в 2,5 километрах от входа в пещеру. Операция по ее спасению длилась порядка семи часов.

После подъема пострадавшей ее доставили в больницу города Стерлитамака. Врачи диагностировали у девушки закрытый перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму.

До этого неподалеку от деревни Искра в Башкирии перевернулась фура с химикатами. В результате ДТП розлива топлива не произошло. Авария произошла вдали от водоемов, поэтому угроза загрязнения отсутствовала.

