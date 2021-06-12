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Москва 24

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Происшествия

14:35

СК возбудил дело после наезда грузовика на автомобиль ДПС в Подмосковье

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в городском округе Клин, в результате которого погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

Она сообщила, что, по предварительным данным, 12 июня на участке дороги М10 в патрульный автомобиль сотрудников ДПС, прибывших на место аварии для оформления ДТП с участием трех машин, врезалась фура, которая двигалась в сторону Твери. В результате произошедшего один из полицейских погиб, второй был госпитализирован с переломом ноги.

Ранее в Татарстане произошло ДТП, в котором погибли три человека. За рулем автомобиля находился 15-летний подросток без водительского удостоверения.

Сотрудник ГИБДД погиб в ДТП в Подмосковье

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