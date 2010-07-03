СК начал проверку после обнаружения человеческих останков в столичном пруду

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в пруду на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Страшная находка была обнаружена вечером, 11 июня. По предварительным данным, останки принадлежат женщине.

Как рассказала официальный представитель СК, специалисты осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Северном пруду на северо-востоке Москвы обнаружили человеческую голову.