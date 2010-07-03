Труп мужчины нашли в подъезде дома на Крутицкой набережной

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Труп мужчины обнаружили в подъезде жилого дома на Крутицкой набережной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На вид мужчине 30-35 лет. Следователям предстоит установить его личность.

В конце мая в лесу в Орехово-Зуевском городском округе обнаружили тело женщины с колото-резаными ранениями.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.