10:20Происшествия
Два вертолета направили к месту возгорания в подмосковном Дзержинском
телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра города Петра Бирюкова.
Сообщения о возгорании покрышек в Подмосковье поступили в МЧС в 08:22.
Изначально площадь пожара составляла 30 квадратных метров, однако впоследствии она выросла до 2,5 тысячи "квадратов". На данный момент спасатели предотвращают угрозу перехода пламени на три строения.
Столичная прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств и причин данного ЧП. К ликвидации огня МЧС привлекло 55 человек и 19 единиц техники.
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