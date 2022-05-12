Россиян не было в загоревшемся самолете в китайском Чунцине

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Россиян и других иностранцев не было на борту самолета, который загорелся в китайском городе Чунцин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгия Егорова.

Такие данные он предоставил на основе заявления местных властей.

Самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполняющий рейс из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, выкатился за пределы полосы в аэропорте Цзянбэй и загорелся. Происшествие случилось 12 мая в 08:09 по местному времени.

В результате пострадали более 40 человек. Всего на борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа. Пострадавших доставили в больницу.

