Суд 21 мая начнет слушать дело пилота самолета SSJ 100 Евдокимова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Химкинский городской суд Московской области 21 мая начнет слушание уголовного дела в отношении пилота самолета Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров самолета в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Слушания по уголовному делу в отношении Евдокимова назначены на 12:00 21 мая", – сказал собеседник агентства.

По версии следствия, командир воздушного судна Денис Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, что привело к разрушению самолета.

Представитель СК Игорь Краснов отмечал, что посадка SSJ 100 была сделана на слишком большой скорости. Лайнер трижды подскакивал с ВПП, после чего подломились опоры шасси.

В отношении Евдокимова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба".

5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва – Мурманск загорелся после аварийной посадки. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

