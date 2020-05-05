Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 рассказал свою версию ЧП

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019 года в аэропорту Шереметьево, рассказал свою версию случившегося.

Денис Евдокимов считает, что ЧП произошло из-за несоответствия борта нормам летной годности. Как передает "Лента.ру", если бы компания-производитель доработала самолет, инцидента можно было бы избежать.

При этом Евдокимов добавил, что случаи, когда шасси SSJ-100 повреждали стенку топливного бака, уже были в 2008 и 2018 годах. Однако, по его мнению, Министерство промышленности и торговли эту проблему не видит.

5 мая 2019 года самолет компании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск и сразу же подал сигнал бедствия. При жесткой посадке у воздушного судна надломились шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.