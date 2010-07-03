Пассажирка пыталась провезти в Шереметьево модель гранаты в багаже

В столичном аэропорту Шереметьево задержали гражданку Израиля. В ее багаже нашли модель гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе аэровокзала.
Инцидент произошел в понедельник, 11 марта. При досмотре пассажиров в терминале D в багаже гражданки Израиля, которая планировала вылететь в Тель-Авив, обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1.
На место были вызваны сотрудники ЛУ МВД и взрывотехники Росгвардии. Предметом оказалась массо-габаритная модель гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества.
У пассажирки изъяли предмет и передали его сотрудникам полиции. С гражданки Израиля взяли объяснение. В пресс-службе аэропорта добавили, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани. Рейсы выполнялись по расписанию.
На прошлой неделе в Шереметьеве сотрудник посольства США попытался пронести мину со взрывателем на борт самолета. Дипломат утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". В свою очередь, в МИД РФ расценили действия американского чиновника как "сознательную провокацию".
Пассажир в Шереметьеве пытался провезти в багаже мину
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