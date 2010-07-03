В МИД РФ прокомментировали инцидент с миной в багаже сотрудника посольства США

Мину нашли в багаже работника посольства США в аэропорту Шереметьево. В МИД РФ назвали это попыткой устроить провокацию на транспорте, передает РИА Новости.
Как ведомстве считают, что США "стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России... изнутри". По информации министерства, сотрудник посольства США имеет непосредственное отношение к американским Вооруженным силам.
Утром 9 марта в аэропорту Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США обнаружили предмет, похожий на минометную мину. Оказалось, что мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества.
Сотрудник посольства покидал Россию после командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". Американец опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет. Позже он вылетел в Нью-Йорк, но без мины.
Посольство США известили об инциденте. "Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника", – добавили в МИД РФ.
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