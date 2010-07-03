Севший в Баку самолет "Уральских авиалиний" вылетел в Москву

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев/Интерпресс

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который 11 марта выполнял рейс Бахрейн – Москва и приземлился в аэропорту Баку из-за сообщений о бомбе, вылетел в Москву.

Самолет вылетел в 10:40 по бакинскому времени (9:40 по Москве). Эту информацию Агентству "Москва" подтвердили в пресс-службе международного аэропорта имени Алиева, а также в компании "Уральские авиалинии".

Российский самолет Бахрейн – Москва экстренно сел в Баку днем ранее. Это произошло из-за того, что на борту была найдена записка о взрывном устройстве.

Командир экипажа подал сигнал бедствия, в итоге было решено прервать полет и посадить самолет в столице Азербайджана. Самолет проверили, однако оказалось, что информация о заложенном устройстве была ложной, и опасных предметов на борту не обнаружено.

