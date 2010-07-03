На борту самолета "Уральских авиалиний" бомбы не обнаружено

В посольстве РФ в Азербайджане сообщили, что на борту самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который вынужденно приземлился в международном аэропорту имени Гейдара Алиева, взрывных устройств не обнаружено.
"Проверка завершена. Никаких взрывных устройств на борту самолета нет", – цитирует Агентство "Москва" представителя посольства.
Ранее сообщалось, что российский самолет, летевший из Бахрейна в Москву, экстренно приземлился после того, как один из пассажиров нашел записку о бомбе, якобы заложенной на борту. В салоне лайнера находились 225 человек. Перед посадкой самолет некоторое время кружил в воздухе.
Пассажиры продолжат путь на этом же самолете в Москву утром 12 марта, сейчас они находятся в отеле. Вылет назначен на 10:00 по местному времени.
Самолет рейса Бахрейн – Москва экстренно сел в Баку из-за записки о бомбе
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