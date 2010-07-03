Севший в Баку самолет может вылететь в Москву 12 марта

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Севший в Баку самолет Бахрейн – Москва авиакомпании "Уральские авиалинии" может вылететь в российскую столицу 12 марта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Сейчас с пассажирами работают спецслужбы. После выяснения всех обстоятельств их расселят в гостиницу. Вылет назначен на 10:00 по местному времени.

Следовавший из Бахрейна в столичный аэропорт Домодедово самолет приземлился в Баку из-за сообщения о бомбе на борту. На борту лайнера, включая членов экипажа, находились 225 человек.

Командир воздушного судна принял решение об экстренной эвакуации пассажиров. Осмотр борта на данный момент продолжается.