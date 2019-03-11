Самолет рейса Бахрейн – Москва экстренно сел в Баку из-за записки о бомбе

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Российский самолет, направлявшийся из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку. Это связано с тем, что на борту была найдена записка о наличии взрывного устройства внутри лайнера.

Командир экипажа в связи с этим подал сигнал бедствия. Было решено прервать полет и посадить самолет в столице Азербайджана, сообщает телеканал Москва 24.

После посадки самолет проверили. В итоге оказалось, что информация о заложенном устройстве была ложной, и опасных предметов на борту не обнаружено. Об обнаружении записки сообщил мужчина, сейчас с ним проводят беседу.

В пресс-службе аэропорта Гейдар Алиев подтвердили информацию, что самолет был вынужден приземлиться в Баку из-за подозрений командира на наличие на борту бомбы.

"Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил благополучную посадку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева", – сообщили в пресс-службе аэропорта ТАСС.

3 марта пассажиры рейса Кемерово – Москва не смогли вовремя вылететь в столицу из-за вынужденной эвакуации. В самолете была обнаружена бесхозная сумка, и людей вывели.