Движение на Волгоградском проспекте затруднено из-за ДТП с двумя автомобилями

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в районе дома 181, корпус 1. Об этом информирует телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Движение на территории аварии сильно затруднено. Водителям рекомендовали объезжать этот участок.

Ранее сообщалось, что четыре человека скончались в результате ДТП в Кемеровской области. Среди них были двое детей.

Авария случилась вечером 5 февраля в Топкинском муниципальном округе на 239 километре автомобильной дороги Р-255 "Сибирь". Водитель Volkswagen Polo увидел на проезжей части животное, выехал на встречное движение и столкнулся с грузовиком Hino Ranger.

Пять автомобилей столкнулись в Химках

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