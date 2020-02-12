Москвичу выбили зубы за танцы в заведении фастфуда

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Столичная полиция задержала подозреваемого в причинении побоев молодому человеку в заведении общепита. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали Агентству "Москва" в МВД по городу, неизвестный причинил 20-летнему москвичу телесные повреждения в ресторане быстрого питания в центре столицы.

Согласно медицинской справке, у потерпевшего сломаны нос и зубы. В результате правоохранители задержали подозреваемого – 24-летнего жителя города.

Отмечается, что потерпевший танцевал для записи на видео в заведения. Затем у него возник конфликт с задержанным, после чего тот нанес ему удар кулаком в лицо.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина сломал ногу при попытке украсть картину а "Вернисаже свободных художников" на Невском проспекте.