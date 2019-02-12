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12 февраля, 16:15

Аэропорт Барнаула оплатит моральный и материальный ущерб упавшим с трапа

происшествия

12 февраля, 16:15

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Фото: vk.com/Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU

Аэропорт Барнаула компенсирует лечение и перелет пострадавшим при падении с трапа самолета. Об этом сообщил представитель авиапредприятия "Алтай", которое владеет аэропортом.

"Администрация аэропорта принесла извинения и гарантирует оказание всего комплекса медицинских услуг – оплату морального и материального вреда здоровью, а также компенсацию за авиабилеты", – сказал он, передает РИА Новости.

Он также отметил, что скорее всего, пострадавшие пассажиры не были застрахованы от несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура проводит проверку по факту обрушения трапа при посадке на борт авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса Барнаул – Москва. В социальных сетях появилась запись, сделанная камерами наблюдения, где видно, как пассажиры поднимаются в самолет и прямо перед входом верхняя площадка автотрапа уходит у них из-под ног.

Инцидент произошел во вторник, 12 февраля, в 03:30 по московскому времени. Шесть человек получили ушибы и травмы, четверо из них были госпитализированы в краевую клиническую больницу.

В авиакомпании подчеркнули, что к ним трап не имеет никого отношения, так как он принадлежит аэропорту. Его администрация собирается провести внеочередную проверку технического состояния всех трапов. Тем временем по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

происшествия

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