Движение на Шереметьевской улице полностью восстановлено

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Движение транспорта на Шереметьевской улице в Москве полностью восстановлено. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Специалисты АО "Мосводоканал" локализовали утечку воды на проезжую часть, которая случилась из-за несанкционированной попытки подключения к пожарному гидранту, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосводоканала.

Инцидент произошел по адресу: улица Шереметьевская дом 37, корпус 1.

По словам собеседника агентства, абоненты от воды не отключались.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ряд улиц перекрыли на северо-востоке столицы из-за скопления воды. Из-за случившегося пришлось перекрыть съезды с 15-го проезда Марьиной Рощи на Шереметьевскую улицу, с Шереметьевской улицы в направлении центра, а также на 15-й и 17-й проезды Марьиной Рощи.