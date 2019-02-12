В Москве перекрыли ряд улиц из-за скопления воды

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Ряд улиц перекрыли на северо-востоке столицы из-за скопления воды Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев.

Как уточнили в ЦОДД, в районе дома №37 работают оперативные службы. Из-за случившегося пришлось перекрыть съезды с 15-го проезда Марьиной Рощи на Шереметьевскую улицу, с Шереметьевской улицы в направлении центра, а также на 15-й и 17-й проезды Марьиной Рощи. На месте аварии работают оперативные службы города