Старшина расстрелял командира и покончил с собой на юге Украины – СМИ

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В Николаевской области Украины старшина расстрелял командира роты, после чего покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Инцидент произошел в поселке Березнеговатое вечером 7 января. По информации украинского издания, мужчина выстрелил в старшего по званию шесть раз. Выстрелы производились из автомата.

О причинах и других подробностях произошедшего не сообщается.

До этого бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что потери украинской армии в зоне СВО составляют 500 тысяч человек. Все они были убиты или ранены. Он пояснил, что предложенная на Украине мобилизация связана именно с этим.



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