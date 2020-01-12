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Происшествия

11:23

В Кузбассе турист умер, наткнувшись на собственную лыжу

происшествия

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Мужчина погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Таштагольского района Кемеровской области, турист был из Новосибирской области.

"Турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость, замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок", – сказали в пресс-службе.

Представитель администрации отметил, что спасатели оказали первую помощь пострадавшему, спустили его вниз, где ждала бригада скорой помощи. В больнице туристу провели операцию, а вечером он умер в реанимации.

ЧП произошло в субботу, 11 января. Погибшему мужчине было 35 лет. Власти района намерены оказать семье погибшего помощь в перевозке тела.

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