СК начал проверку после гибели двух человек под колесами электрички

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Следователи проверят обстоятельства гибели мужчины и женщины, которых сбила электричка в Люберцах. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Лариса Марковец.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по факту смертельного травмирования двух человек в Люберцах", − цитирует Марковец ТАСС.

По информации следствия, ЧП произошло около 17:00 12 января. Электропоезд, следовавший в Москву от платформы 47 км, сбил мужчину и женщину на перегоне Малаховка − Люберцы-1. Они получили смертельные травмы.

"Личность мужчины установлена, им является 44-летний уроженец Краснодарского края, личность женщины устанавливается", − добавила Марковец. Сейчас на месте происшествия работает следователь. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Ранее в экстренных службах сообщили, что под электричку в Люберцах попали три человека: двое из них погибли, один − пострадал.