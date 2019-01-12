СК начал проверку после гибели двух человек под колесами электрички

Следователи проверят обстоятельства гибели мужчины и женщины, которых сбила электричка в Люберцах. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Лариса Марковец.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по факту смертельного травмирования двух человек в Люберцах", − цитирует Марковец ТАСС.
По информации следствия, ЧП произошло около 17:00 12 января. Электропоезд, следовавший в Москву от платформы 47 км, сбил мужчину и женщину на перегоне Малаховка − Люберцы-1. Они получили смертельные травмы.
"Личность мужчины установлена, им является 44-летний уроженец Краснодарского края, личность женщины устанавливается", − добавила Марковец. Сейчас на месте происшествия работает следователь. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
Ранее в экстренных службах сообщили, что под электричку в Люберцах попали три человека: двое из них погибли, один − пострадал.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.