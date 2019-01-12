Следствие начало проверку после схода около 30 вагонов под Иркутском

Доследственная проверка началась по факту схода 29 вагонов грузового поезда под Иркутском на перегоне "Делюр – Тыреть", сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Место происшествие осматривают специалисты, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Движение на участке Транссиба приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы.

Информация о сходе вагонов на 4969-м километре ВСЖД поступила в 9:20 (4:20 мск). В составе поезда, перевозившего уголь, находилось 67 вагонов.

Повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях. Никто не пострадал, экологической угрозы нет.