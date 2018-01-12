СК начал проверку версии рейдерского захвата фабрики "Меньшевик" в Москве

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СК проверяет версию о рейдерском захвате фабрики "Меньшевик" в столице.

Бывший владелец предприятия, устроивший стрельбу, на допросе рассказал, что группа лиц долгое время пытается незаконно завладеть его фабрикой. Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, для защиты он хранил в рабочем кабинете оружие. При конфликте мужчина случайно выстрелил, когда у него пытались отобрать оружие, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 27 декабря утром. 49-летний экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов выстрелил несколько раз. В результате охранник получил ранения и от них скончался. Аверьянов скрылся с места случившегося, его задержали 28 декабря на складе комбината "Правда".

Бывшему владельцу предприятия предъявили обвинение по статье об убийстве и заключили под стражу. Арест продлится до 27 февраля.

Ранее в компании "Денэм Холл", являющейся собственником фабрики "Меньшевик", опровергли данные о возможном рейдерском захвате ими имущества Аверьянова.