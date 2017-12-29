Собственники фабрики "Меньшевик" опровергли информацию о рейдерском захвате

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В компании "Денэм Холл", являющейся собственником фабрики "Меньшевик", опровергли сведения о возможном рейдерском захвате ими имущества бизнесмена Ильи Аверьянова, устроившего несколько дней назад стрельбу на предприятии.

"Никакого рейдерского захвата никогда не было, имущество было передано в рамках исполнительного производства, тем более ни о каком "кавказском захвате" речи не может быть, это законные действия, проведенные ФССП (Федеральная служба судебных приставов РФ", – цитирует пресс-службу компании Агентство "Москва".

В компании отметили, что после перехода права собственности оба здания находились в фактическом пользовании Аверьянова, при этом никакие выплаты владельцу зданий тот не производил.

Как заявили в "Денэм Холл", Аверьянов "мешает собственнику осуществлять свои права, злоупотребляет своими правами, подавая необоснованные иски". Также предприниматель блокировал действия приставов при передаче имущество, отказывая в доступе.

"Таким образом, Аверьянов более 10 лет не отдавал взятые им денежные средства, игнорировал кредиторов. В данный момент, чтобы уйти от ответственности, подводит свои проблемы под рейдерский захват, пытался решить их с оружием, разжигает межнациональную рознь обвинениями в адрес кавказских народов", – подчеркнули в компании.

В "Денэм Холл" сообщили, что в 2014 году Управление ФССП России по Москве возбудило исполнительное производство по факту неисполнения мирового соглашения, в рамках которого в том же году было вынесено постановление о передаче "Денэм Холл" двух зданий на улице Иловайская (дом № 20, корпус 2 и 1).

Перестрелка на фабрике произошла утром 27 декабря. Аверьянов успел покинуть предприятие до приезда полиции. Спустя сутки его задержали. Пресненский районный суд арестовал Аверьянова до 27 февраля. Он обвиняется в убийстве охранника предприятия Алексея Осипова.

В разговоре с журналистами, которые связались с обвиняемым по телефону, Аверьянов обвинил сотрудников прокуратуры в содействии рейдерскому захвату фабрики.