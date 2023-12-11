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11 декабря, 17:58

Происшествия

Число погибших в результате ударов Израиля в секторе Газа возросло до 18 205 человек

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Число погибших в секторе Газа с начала эскалации ближневосточного конфликта между Израилем и Палестиной возросло до 18 205 человек, передает телеканал Sada El-Balad со ссылкой на палестинский Минздрав.

Кроме того, с начала эскалации также были ранены 49 645 человек.

Информацию о том, что количество погибших в Газе возросло почти до 18 тысяч человек, передал 10 декабря телеканал Al Jazeera. 9 декабря стало известно о 17 700 погибших жителях сектора.

Надежды, что противостояние между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС завершится в ближайшее время, пока нет, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, нынешнюю ситуацию спровоцировали США.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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