Арсенал оружия обнаружили в гараже в Сергиевом Посаде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Арсенал оружия обнаружили в гараже у жителя Сергиева Посада, передают "Дни.ру".

По данным МВД по Московской области, в гараже были найдены огнестрельные автомат, пистолет-пулемет, пистолет, а также 43 патрона различного калибра.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в квартире на северо-востоке Москвы обнаружили арсенал боеприпасов, в том числе четыре минометные мины и противопехотную гранату.

