Прокуратура требует отметить решение о штрафе хоспису "Дом с маяком"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По поручению Генеральной прокуратуры РФ органы прокуратуры столицы опротестовали решение суда в отношении детского хосписа "Дом с маяком". Протест прокуратуры рассмотрят 14 декабря, сообщили в пресс-службе.

"По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения", – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее Зюзинский районный суд столицы оштрафовал хоспис на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов.

Перед этим директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что жалоба в Госнаркоконтроль была подана из-за якобы выписывания пациентам неправомерно большого количества наркотических средств.

По ее словам, для проверки данной информации в хоспис пришли пять сотрудников МВД, которые изучили рецепты и их учет, а также пересчитали лекарства и сверяли все записи в журналах. Она отметила, что все препараты сошлись, однако присутствовали недочеты по записям в журналах, которые были оперативно устранены.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщал, что проконтролирует данный вопрос.

