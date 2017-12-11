Подозреваемый в смертельном наезде на пенсионера объявлен в федеральный розыск

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Водителя Audi, насмерть сбившего пенсионера на юге столицы, объявили в федеральный розыск.

Предполагаемый водитель – Зиборов Алексей Олегович 1989 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел вечером 9 ноября. Водитель ехал по улице Бехтерева к Кавказскому бульвару. У дома 33/75 он сбил пожилого мужчину, который скончался на месте. Позднее полицейские нашли машину с повреждениями от наезда на пешехода и следами от пожара. Находилась она недалеко от места случившегося. Было возбуждено уголовное дело.