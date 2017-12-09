Водитель Audi сбил человека на улице Бехтерева и скрылся

Фото: ТАСС/Кузьмиченок Василий

Водитель Audi сбил человека в районе дома 25/31 по улице Бехтерева и скрылся.

В результате ДТП пешеход погиб. Как сообщает Агентство "Москва", для задержания автомобилиста объявлен план "перехват".

В пресс-службе столичного главка ГИБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу, не уточнив подробностей.

Накануне днем на севере столицы, в Головинском районе, водитель иномарки совершил наезд на женщину с ребенком. Инцидент произошел на улице Авангардная. На место происшествия были вызваны полиция и бригада скорой помощи.