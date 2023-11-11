Пожилую таксу, застрявшую в канализационном люке, спасли в подмосковном Подольске

Фото: телеграм-канал "112"

Двенадцатилетняя такса застряла между трубами канализационного люка в подмосковном Подольске. Ее удалось спасти, сообщается на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте".

"Двенадцатилетняя такса по имени Савва играла во дворе и случайно попала в канализационный люк. Хозяйка в течение двух дней пыталась достать пса, а также обращалась в разные инстанции, к сожалению, оперативно никто не помог", – говорится в сообщении.

Сотрудники Подольского комбината благоустройства и теплосети, неравнодушные жители отодвинули бетонные блоки и вытащили животное. Собака не пострадала.

Администрация города отметила, что у владелицы питомца есть еще три таксы.

Ранее пес Боби из Португалии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер на 32-м году жизни. Он умер 21 октября у себя дома в португальской деревне Конкейруш, где прожил всю жизнь с семьей Кошта. Дату рождения Боби подтвердили в португальской правительственной базе питомцев (SIAC). Для его породы – Рафейру ду Алентежу – средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.

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