СК проверит историю с матерью, бросившей детей в машине с дальнобойщиком в Подмосковье

17:24
Фото: телеграм-канал SHOT
Следователи проверят информацию о матери, которая оставила двух детей в машине с дальнобойщиком в Орехово-Зуеве в Подмосковье, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
До этого стало известно, что женщина из Иванова попросила дальнобойщика подвезти ее с детьми до Орехово-Зуева. Позже женщина попросила сделать остановку, после чего вышла и не вернулась обратно.
Врадий уточнила, что на данный момент ведется следствие, мероприятия которого направлены на установление местонахождения матери детей, а также выясняются причины и обстоятельства случившегося.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как ребенка извлекли из горящего автомобиля в Коми. По версии следствия, мужчина оставил на стоянке автомобиль, в котором находился его спящий 2-летний сын, и ушел в столовую. Пока отца не было, внутри машины произошло замыкание и возгорание электропроводки.
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