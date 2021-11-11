СК проверит историю с матерью, бросившей детей в машине с дальнобойщиком в Подмосковье

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Следователи проверят информацию о матери, которая оставила двух детей в машине с дальнобойщиком в Орехово-Зуеве в Подмосковье, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

До этого стало известно, что женщина из Иванова попросила дальнобойщика подвезти ее с детьми до Орехово-Зуева. Позже женщина попросила сделать остановку, после чего вышла и не вернулась обратно.

Врадий уточнила, что на данный момент ведется следствие, мероприятия которого направлены на установление местонахождения матери детей, а также выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как ребенка извлекли из горящего автомобиля в Коми. По версии следствия, мужчина оставил на стоянке автомобиль, в котором находился его спящий 2-летний сын, и ушел в столовую. Пока отца не было, внутри машины произошло замыкание и возгорание электропроводки.