Два пешехода оказались под колесами автомобилей на западе и севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водители легковых автомобилей совершили наезды на двух пешеходов на территории столичных районов Раменки и Левобережный. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Раменского бульвара и Мичуринского проспекта", – заявили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют все его обстоятельства.

"Второе ДТП произошло на улице Беломорская рядом с домом 13, корпус 1. Легковой автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте", – отметила собеседница агентства.

На данный момент информация о состоянии пострадавших отсутствует.

Ранее ДТП с участием рейсового автобуса случилось в Москве. В результате аварии пострадали три человека.