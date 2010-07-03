Два пешехода оказались под колесами автомобилей на западе и севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водители легковых автомобилей совершили наезды на двух пешеходов на территории столичных районов Раменки и Левобережный. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Раменского бульвара и Мичуринского проспекта", – заявили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют все его обстоятельства.
"Второе ДТП произошло на улице Беломорская рядом с домом 13, корпус 1. Легковой автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте", – отметила собеседница агентства.
На данный момент информация о состоянии пострадавших отсутствует.
Ранее ДТП с участием рейсового автобуса случилось в Москве. В результате аварии пострадали три человека.