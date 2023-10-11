На месте ЧП в метро Москвы работают более 130 человек и 40 единиц техники

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сотрудники МЧС России проводят аварийно-спасательные работы на станции метро "Печатники" в Москве, сообщается в телеграм-канале ведомства.

На месте происшествия работают 134 человека и 41 единица техники.

ЧП на Люблинско-Дмитровской линии произошло утром 11 октября. На станции метро "Печатники" старый состав, который следовал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд.

В результате машинист оказался зажат между поездами. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины. Сергей Собянин уже уточнял, что среди пассажиров серьезно пострадавших не выявили. Мэр обещал, что движение поездов откроют в ближайшие несколько часов.

Пассажиров предупреждали, что станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрыты. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии не ходят между станциями "Люблино" и "Дубровка". В связи с этим москвичам предложили альтернативу – 59 автобусов для компенсационного маршрута "КМ" от метро "Дубровка" до метро "Люблино".

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы