Число пострадавших после ЧП на станции "Печатники" достигло 5

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество пострадавших после столкновения поездов на станции метро "Печатники" достигло 5. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Уже известно о пяти пострадавших – машинист и четверо пассажиров", – говорится в сообщении.

Происшествие на Люблинско-Дмитровской линии произошло 11 октября. В результате машинист оказался зажат между поездами. Как уточнили в МЧС, спасателям уже удалось деблокировать его из кабины.

В настоящее время станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно не работают. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии не ходят между станциями "Люблино" и "Дубровка".

Среди пассажиров серьезно пострадавших не зафиксировали, заверил Сергей Собянин. На территории ЧП начались ремонтно-восстановительные работы, движение поездов откроют в ближайшие несколько часов.

Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута "КМ" от метро "Дубровка" до метро "Люблино". Пассажиров также призвали пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией метро, МЦК, МЦД-2.

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы