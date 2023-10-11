Станции "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" закрыты после столкновения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии временно закрыты. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В настоящее время поезда на салатовой ветке не ходят между станциями "Люблино" и "Дубровка".

"Службы метрополитена принимают все меры для скорейшего восстановления движения на данном участке", – говорится в сообщении.

Столкновение поездов на Люблинско-Дмитровской линии произошло 11 октября. Машинист оказался зажат, спасатели пытаются его достать. В настоящее время известно о двух пострадавших, включая машиниста.

На этом фоне Сергей Собянин сообщил, что в ЧП на станции метро "Печатники" среди пассажиров серьезно пострадавших нет. На территории происшествия были организованы ремонтно-восстановительные мероприятия. В связи с этим движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов, уточнил мэр.

В качестве предположительной причины столкновения поездов на салатовой ветке представители оперативных служб назвали техническую неисправность. Вместе с этим они не исключили вероятность того, что сам машинист мог допустить ошибку.

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы