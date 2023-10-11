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Техническая неисправность могла стать причиной столкновения поездов на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. О происшествии рассказали представители оперативных служб.

"По предварительным данным, столкновение поездов могло произойти из-за неисправности состава", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

Также не исключается вероятность того, что сам машинист мог допустить ошибку. Специалисты намерены установить точную причину в рамках проверки.

В свою очередь, РИА Новости сообщают, что спасатели уже приступили к деблокации машиниста поезда.

Столкновение поездов на Люблинско-Дмитровской линии произошло 11 октября. По предварительной информации, машинист оказался зажат между столкнувшимися поездами. Спасатели пытаются его вызволить.

Сергей Собянин заявил, что в происшествии на станции метро "Печатники" среди пассажиров никто серьезно не пострадал. На месте были организованы ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.



Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы