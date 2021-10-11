Минздрав РФ рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане

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Один из пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков РИА Новости.

Его доставили в Казань санавиацией, где накануне его госпитализировали. На данный момент он находится в реанимации.

Еще по пяти пострадавшим прогноз благоприятный. Двоих, находящихся в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов, перевели из реанимации в отделение травматологии. Обе клиники, где находятся пострадавшие, являются высокотехнологичным медицинскими центрами, в которых есть все необходимое для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Глава Минздрава также рассказал, что родственникам начали выдавать тела погибших в авиакатастрофе. На данный момент выданы тела трех погибших.

Самолет потерпел крушение утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились 23 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба. Шесть человек выжили.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В числе возможных версий крушения рассматривают перегруз, неисправности самолета и ошибки экипажа.

