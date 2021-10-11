Семьям погибших при крушении самолета L-410 выплатят по 1 млн рублей

09:45
Фото: 16.mchs.gov.ru
Семьи погибших при крушении самолета L-410 получат по одному миллиону рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана Рустама Минниханова.
"Подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по 400 тысяч рублей будет выплачено гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью.
Самолет потерпел крушение утром 10 октября. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились 23 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба.
В числе возможных версий крушения рассматривают перегруз, неисправности самолета и ошибки экипажа.
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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