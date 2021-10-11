Не попавший на разбившийся самолет в Татарстане инструктор рассказал о ЧП

10:30
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Инструктор Мензелинского авиаклуба в Татарстане, где накануне потерпел крушение самолет с парашютистами, случайным образом не попал на борт, впервые проспав полет. Об этом он рассказал в беседе с "Московским комсомольцем".
"Я должен был прыгать в тандеме, но проспал. Это первый подобный случай, до сих пор не знаю, как это произошло. Я накануне рано утром, еще до прыжков, ездил на рыбалку, потом весь день был на аэродроме, вечером проводил подготовку своей парашютной техники. У меня был тяжелый день, и утром я не услышал будильника", – сказал инструктор Олег Шипоров.
По его словам, он проснулся в тот момент, когда должна была вылетать первая группа, а на аэродроме оказался спустя час после крушения.
Шипоров также коснулся самого ЧП. По его мнению, шестерым удалось выжить, поскольку они проходили подготовку по экстренному выходу из самолета.
Самолет потерпел крушение утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились 23 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба.
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В числе возможных версий крушения рассматривают перегруз, неисправности самолета и ошибки экипажа.
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