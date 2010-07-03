Россияне могли быть на борту разбившегося в Конго самолета Ан-72

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В составе экипажа потерпевшего крушение в Конго самолета Ан-72 могли быть россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в стране Наталью Кононову.

"Мы находились в постоянном контакте с официальными властями Конго на предмет установления гражданской принадлежности пилотов и по предварительным данным выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане, имена и фамилии на данный момент уточняются", – заявила она.

Ранее управление гражданской авиацией сообщило агентству, что воздушное судно пропало с радаров спустя час после вылета. Самолет вылетел из аэропорта Гомы в 14:32 по московскому времени, он должен был приземлиться в Киншасе в 18:43. На борту лайнера находились 4 пассажира и столько же членов экипажа.

По данным издания Politico, обломки самолета были обнаружены в провинции Маниема.

В середине сентября в штате Огайо в районе аэропорта американского города Толидо разбился транспортный самолет. На борту воздушного судна находились два человека. После крушения произошел крупный пожар, его ликвидировали за несколько часов.

