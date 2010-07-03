Пожарные спасли 21 человека из горящей высотки на западе столицы

Фото: телеграм-канал "Московский новости"

Пожарные спасли 21 человека из строящейся многоэтажки на западе столицы, где произошел пожар, сообщает Агентство "Москва".

Открытое горение ликвидировано на площади 200 квадратных метров. Отмечается, что на первом этаже 30-этажного здания горит складированный пластик. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее очевидцы сообщили о задымлении в строящейся высотке на западе столицы. Огонь вспыхнул в районе Филевского парка, на улице Барклая.

Человеческий фактор назвали в МЧС главной причиной летальных исходов при пожарах. Другими препятствиями при спасении являются захламление, решетки на окнах, ошибки при печном и газовом отоплении. Спасатели настоятельно рекомендуют выбирать при обустройстве квартиры безопасные стройматериалы.