Raiffeisen Bank расследует инцидент с копиями паспортов россиян в Сербии

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Raiffeisen Bank начал расследование внутри компании после того, как прохожие заметили копии российских паспортов на подоконнике отделения банка в Сербии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Инцидент произошел вечером 10 сентября, когда проходящие мимо отделения люди увидели там копии паспортов граждан России. Однако днем 11 сентября их там уже не было. Отделение Raiffeisen Bank расположено в историческом центре Сербии по адресу улица Цара Душана, 78.

"К сожалению и без всякого злого умысла, некорректно размещенная информация стала видна третьим лицам во время обычной процедуры архивации документов", – сообщили в банке.

Представитель компании подчеркнул, что это "единичный случай", который никогда до этого не происходил в их отделении банка. В Raiffeisen Bank также отметили, что у них в рабочие дни распространена практика "чистого стола" (корпоративная директива, нацеленная на защиту данных; она определяет, как должны выглядеть рабочие места сотрудников, когда они оставляют их без присмотра).

В компании добавили, что примут меры, чтобы больше такого в дальнейшем не происходило.

Ранее СМИ сообщали о планах банковской группы Raiffeisen Bank International вывести из своего состава российское дочернее подразделение. Для этого банковской группе необходимо получить разрешения Европейского центрального банка и Вашингтона.

В случае выделения российской дочерней группы в Вене будет зарегистрирована отдельная компания, акции которой будут принадлежать текущим владельцам ценных бумаг RBI. При этом компанию должны полностью признать независимой от материнской группы во избежание санкций.