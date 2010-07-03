В полиции опровергли сообщения о нападении на инкассаторов в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полиция опровергла информацию о нападении на инкассаторов в подмосковном Щелкове и хищении крупной суммы денег, сообщает ГУ МВД России по области.

Правоохранители подчеркнули, что эти сообщения не соответствуют действительности, в Щелковском районе Московской области лишь проводятся учения.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Подмосковье напали на инкассаторов и похитили 15 миллионов рублей. Отмечалось, что злоумышленников было двое, и они скрылись на автомобиле BMW.

Ранее сообщалось, что на улице Большой Тульской сотрудники Росгвардии обезвредили 41-летнего москвича, который в нетрезвом состоянии напал на отделение одного из столичных банков с топором. По предварительным данным, мотивом для совершения преступления послужили долговые обязанности задержанного. В полиции сейчас продолжают выяснять иные обстоятельства произошедшего.