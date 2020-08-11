Пожар на лыжной базе в Химках локализован

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Пожарным удалось локализовать возгорание на лыжной базе в подмосковных Химках. Об этом сообщает ТАСС.

"В 19:36 пожар локализован на площади 450 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Пожар на лыжной базе в Химках начался вечером вторника, 11 августа. Сообщалось, что огонь распространяется по двухэтажному деревянному зданию. Кроме того, спасатели указали на возможное возгорание в соседних строениях.

Накануне в Химках загорелся заброшенный дом, расположенный на улице Крылова. Пожар потушили оперативно прибывшие на место спасательные службы.

