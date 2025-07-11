Times of India: отец застрелил дочь-теннисистку из-за насмешек соседей в Индии

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В Индии отец застрелил свою дочь-теннисистку Радхику Ядав из-за насмешек соседей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Times of India.

В ноябре 2024 года Ядав заняла 113-ю строчку в рейтинге Международной федерации тенниса, это был ее лучший результат.

Во время допроса отец девушки рассказал, что в семье было напряжение из-за насмешек соседей по поводу заработка дочери. Они предполагали, что мужчина живет за ее счет, и это спровоцировало убийство.

Отец выстрелил дочери в спину пять раз, три пули попали в тело, из-за чего Ядав скончалась.

Ранее в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать на глазах у отца. Мальчик взял пистолет, оставленный без присмотра, и пока его родители разговаривали неподалеку – нажал на курок. Его мама получила пулю в грудь и ногу, потеряла сознание и умерла на месте.

Полиция изъяла пистолет и боеприпасы, решался вопрос о дальнейшей судьбе ребенка: он либо должен был остаться с отцом, либо – передан под опеку социальных служб.