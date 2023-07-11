Мальчик выпал с пятого этажа в Екатеринбурге, пока родители спали пьяные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа на улице Титова в Екатеринбурге, пока его родители спали в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

"Предварительно установлено, что в момент инцидента в комнате общежития, где проживает семья из четырех человек – мужчина, его сожительница и двое их малолетних детей, 2020 и 2022 годов рождения – находились все члены семьи. При этом взрослые после употребления алкоголя спали, а их младший ребенок, предоставленный сам себе, играл на диване", – отмечает следствие.

По данным ведомства, ребенок подобрался к открытому окну, после чего выпал на улицу. В результате падения мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили в медучреждение, в настоящее время оказывается необходимая помощь.

Следствие не располагает данными, мог ли ребенок получить травму по чьим-то умышленным действиям.

Отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу сообщило, что родителей мальчика привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что из окна квартиры на десятом этаже жилого дома по Севастопольскому проспекту выпал 7-летний ребенок. В момент происшествия ребенок находился в квартире с мамой. В настоящее время по факту случившегося следователи проводят проверочные мероприятия.