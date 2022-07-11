Полиция оцепила клуб "Распутин" в центре Москвы

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Силовики оцепили территорию возле клуба "Распутин" на Зубовском бульваре в Москве, сообщает РИА Новости. По данным полиции, инцидент связан с конфликтом двух охранных предприятий.

В оцепление взяли около 10 человек. У них проверяют документы. Никто из граждан не сопротивляется.

Поблизости дежурят несколько машин скорой помощи и полиции. Обстановка на месте происшествия спокойная.

В субботу драка с участием порядка 30 человек произошла на Москворецком рынке в Москве. Конфликт произошел между продавцом и покупателем, в результате чего началась потасовка. В результате ЧП пострадал один человек, он обратился в травмпункт.